ЄС і Канада готують посилення допомоги Україні

ЄС та Канада оголосять про нову масштабну угоду

Про нове широке партнерство та допомогу Україні ЄС та Канада оголосять на саміті наступного місяця

Європейський Союз та Канада під час майбутнього саміту в Монреалі оголосять про укладення нового масштабного партнерства. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Згідно з проєктом спільної заяви, сторони прагнуть об'єднати зусилля для протидії сучасним геополітичним, енергетичним та технологічним загрозам, а також усунути бар'єри в цифровій торгівлі.

Одним із ключових елементів співпраці стане прискорення інвестицій у видобуток критично важливих мінералів, зміцнення ланцюгів постачання та формування стратегічних резервів для захисту від ринкових і геополітичних коливань.

Окремим напрямком нової угоди стане посилення підтримки України. Хоча конкретні деталі та механізми спільної допомоги Києву поки не розголошуються, сторони декларують намір узгодити спільні стратегії та зосередити ресурси на ключових секторах для захисту спільних інтересів і зміцнення міжнародної безпеки.

Як відомо, Канада спрямує 40,1 млн канадських доларів (1,25 млрд грн) на підтримку українських ветеранів та членів їхніх родин. Кошти мають стати першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду.

Міжнародний мультидонорський фонд планують створити для реалізації Національної стратегії ветеранської політики. Фінансування передбачено, зокрема, для програм відновлення та реабілітації ветеранів, а також їхнього переходу до цивільного життя.

Канада має стати першим донором фонду. Надалі Україна розраховує залучити до нього інших міжнародних партнерів та акумулювати додаткові ресурси для підтримки ветеранів і їхніх родин.

До слова, Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.