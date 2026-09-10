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Зеленський та прем'єр Канади підписали угоду про сторічне партнерство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський та прем'єр Канади підписали угоду про сторічне партнерство
Володимир Зеленський із Марком Карні підписали документ
фото: скриншот з відео

У документі йдеться про підтримку справедливого й тривалого миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію підписання угоди.

Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

Також Зеленський та Карні підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги Канади для протиповітряної оборони України. Він подякував канадцям за підтримку України, водночас не розкривши подробиць нового пакета допомоги.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув із візитом до Канади. Поїздка триватиме з 9 до 11 вересня та охопить одразу кілька міст країни.

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Теги: Канада Володимир Зеленський Марк Карні

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