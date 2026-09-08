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Євросоюз планує обмежити оренду житла через Airbnb: названо причину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Євросоюз планує обмежити оренду житла через Airbnb: названо причину
Комплексна житлова криза особливо гостро проявилася у великих містах і популярних туристичних напрямках
фото ілюстративне

Єврокомісія підготувала нові правила для районів, де мешканцям складно знайти доступне житло

Європейський Союз готує нові правила для короткострокової оренди житла через платформи на кшталт Airbnb. Причиною стала житлова криза в популярних туристичних містах, де зростання кількості помешкань для відпочивальників скорочує пропозицію житла для постійних мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Європейська комісія пропонує надати місцевій владі більше можливостей для регулювання короткострокової оренди в районах із так званим житловим стресом. Відповідні положення містяться у проєкті Affordable Housing Act, який віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера має представити 9 вересня.

Документ визначає критерії, за якими влада зможе встановлювати, чи є ситуація на ринку житла проблемною. Серед них – співвідношення вартості житла та доходів населення, його зміна з часом, темпи зростання населення, а також співвідношення попиту і пропозиції.

Враховуватиметься й те, чи збережеться дефіцит житла в майбутньому. Запропоновані заходи мають бути пропорційними, недискримінаційними та відповідати суспільному інтересу.

Які обмеження може запровадити місцева влада

У районах, де житла не вистачає, муніципалітети зможуть встановлювати кількісні обмеження для короткострокової оренди. Водночас у проєкті не йдеться про обов'язкову повну заборону.

Окремим власникам можуть дозволити продовжувати роботу за вже чинними правилами. Такий підхід у Єврокомісії розглядають як альтернативу повній забороні на придбання або використання житла для короткострокової оренди.

Ініціатива з'явилася на тлі протестів мешканців популярних туристичних міст. У Парижі, Барселоні та Венеції місцева влада вже вживала заходів проти надмірного поширення туристичної оренди. Особливо гостро проблему сприймають молоді європейці, яким складно знайти доступне житло.

У Барселоні, зокрема, влада планує до 2028 року прибрати з ринку близько 10 тис. квартир, які використовуються для короткострокової туристичної оренди. Рішення пов'язане з житловою кризою та високою вартістю оренди.

Що кажуть представники Airbnb

Проти надмірних обмежень виступила CCIA – лобістська організація, до складу якої входить Airbnb. Там закликали Єврокомісію стежити за національними та місцевими правилами й не допускати непропорційних обмежень.

У CCIA заявили, що жорсткі правила можуть позначитися на власниках, які здають частину житла заради додаткового доходу, а також на регіонах та галузях, залежних від туризму.

Нові правила мають доповнити вже чинну систему обміну даними про короткострокову оренду. Із травня 2026 року в ЄС діють вимоги щодо реєстрації об'єктів та передачі платформами інформації державним органам. Це дає змогу контролювати оголошення та виявляти пропозиції, що не відповідають вимогам.

Законодавча ініціатива ще не набула чинності. Після презентації 9 вересня її мають розглянути країни ЄС та Європейський парламент.

Нагадаємо, житлова криза вже кілька років залишається однією з гострих проблем великих міст Європи. У «Главкомі» писали, що в Барселоні та Мадриді зростання цін на житло та оренду посилюється, а короткострокова туристична оренда скорочує пропозицію помешкань для місцевих жителів.

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Теги: криза житло влада населення парламент Європейський Союз правила оренда обмеження

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