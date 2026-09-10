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Творці South Park висміяли Трампа і перейменували легендарне шоу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кадр із нового сезону мультсеріалу
фото: South Park Studios

Автори оголосили про сатиричний ребрендинг перед прем'єрою нового сезону

Творці мультсеріалу South Park («Південний Парк») Трей Паркер і Метт Стоун жартома змінили назву шоу на South America («Південна Америка»), відреагувавши на серію перейменувань, яку проводить президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Оголошення з'явилося 9 вересня, за тиждень до старту 29-го сезону. На офіційному сайті South Park Studios автори повідомили про «велику зміну» після чергової перемоги серіалу на премії «Еммі».

Паркер і Стоун заявили, що на рішення їх надихнули Apple та Google, які змінили позначення географічних об'єктів на своїх картах після рішень американської влади.

«Натхнені хоробрістю та патріотизмом Apple і Google, ми змінюємо назву South Park на South America», – заявили творці.

Свою частку сатири отримала й материнська компанія шоу Paramount. Паркер і Стоун подякували їй, назвавши компанію «Skydance Capitulation» – грою слів, яка висміює її зв'язок зі Skydance.

До чого тут Трамп

Безпосереднім приводом для жарту стали останні перейменування, пов'язані з адміністрацією Трампа. У серпні президент США підписав указ, який зобов'язав американські федеральні установи використовувати назву «озеро Америка» замість озера Онтаріо. Канада це рішення не визнає та продовжує використовувати історичну назву водойми.

Google і Apple після рішення американської влади почали використовувати «озеро Америка» для користувачів своїх карт у США. В інших країнах назва може відрізнятися. Раніше аналогічна ситуація виникла з Мексиканською затокою, яку адміністрація Трампа запропонувала називати «Американською затокою».

Трамп також нещодавно опублікував карту штату Нью-Мексико з написом «New America» – «Нью-Америка». Президент США не має повноважень одноосібно перейменовувати американський штат. Саме ця публікація з'явилася незадовго до оголошення творців South Park про зміну назви шоу.

Для South Park політична сатира давно стала одним із ключових способів реагувати на актуальні події. Трамп неодноразово з'являвся в сюжетах мультсеріалу, а його адміністрація та політичні рішення ставали об'єктами жартів авторів.

Останній сезон також містив сатиру на американського президента. Після виходу епізодів із Трампом серіал опинився в центрі уваги не лише глядачів, а й представників Білого дому.

South Park готується до нового сезону

Серіал уперше вийшов на Comedy Central у 1997 році. За майже 30 років серіал став одним із найвідоміших сатиричних мультфільмів у США.

Нещодавно South Park отримав шосту перемогу в категорії «Найкраща анімаційна програма» премії «Еммі». Після церемонії офіційний акаунт серіалу в соцмережі X знову пожартував над Трампом, опублікувавши зображення президента з нагородою.

Попри оголошений ребрендинг, на офіційних платформах серіал продовжує фігурувати як South Park. Назва South America стала частиною рекламної кампанії напередодні нового сезону, а не окремим новим серіалом.

29-й сезон стартує 16 вересня о 22:00 за східним часом США на Comedy Central. Наступного дня нові епізоди з'являтимуться на Paramount+ у США, Канаді та Австралії. Наступні серії заплановані на 30 вересня, 14 і 28 жовтня, 11 та 25 листопада.

Нагадаємо, Трамп уже не вперше стає причиною суперечок навколо географічних назв. У 2025 році його рішення щодо Мексиканської затоки спричинило дискусію між Білим домом і міжнародними медіа, а Google Maps змінив назву водойми для користувачів у США.

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Теги: Google Канада Дональд Трамп серіал президент соцмережі

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