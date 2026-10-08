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ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію
NPM Silmet, розташована у Сілламяе на північному сході Естонії, займається переробкою рідкісноземельних і рідкісних металів
фото: Reuters

Естонія попросила виключити Солікамський магнієвий завод і його генерального директора з санкційного списку

З проєкту 22-го пакета санкцій Європейського союзу на прохання Естонії виключили російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонському підприємству Silmet. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Зазначається, що Естонія попросила виключити Солікамський магнієвий завод і його генерального директора Руслана Дімухамедова через те, що підприємство постачає стратегічно важливу сировину естонській компанії NPM Silmet.

«Так, ми попросили виключити російську компанію і пов’язану з нею особу з майже 1600 позицій, схвалених сьогодні послами Coreper II. Компанія постачає NPM Silmet, що базується в Естонії, стратегічно важливі для Європи матеріали», – повідомила речниця постійного представництва Естонії при ЄС Керстін Лепік.

За словами Лепік, від продукції NPM Silmet залежать європейські виробники електромобілів і вітрових турбін, а також електронна, автомобільна й авіаційна промисловість ЄС. «NPM Silmet активно шукає альтернативні джерела матеріалів, які вона імпортує з Росії. Естонія повернеться до питання внесення російської компанії і пов’язаної з нею особи до санкційного списку наступного року», – додала вона.

NPM Silmet, розташована у Сілламяе на північному сході Естонії, займається переробкою рідкісноземельних і рідкісних металів.

Нагадаємо, Європейський Союз може ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже в жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС посилення обмежень для російського фінансового сектору, заборони на постачання до РФ додаткових технологій, зокрема обладнання для нафтопереробних заводів, а також нових заходів проти тіньового флоту. 

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Теги: Європейський Союз росія Естонія санкції

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