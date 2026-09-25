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США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією
США запропонували провести тристоронні переговори в Еміратах. Востаннє делагції зустрічалися в ОАЕ 24 січня 2026 року
фото: Reuters

Вашингтон узявся підготувати переговори на технічному рівні, а Київ тепер очікує від американської сторони конкретної дати

Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч представників України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Йдеться про переговори на технічному рівні, дату яких має запропонувати американська сторона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-спілкування із журналістами.

Главу держави запитали, коли відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії та які країни розглядаються як можливий майданчик для переговорів.

За словами Зеленського, ініціатива підготувати такий формат надійшла від американської сторони. «Щодо трьохсторонньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати. І в трьохсторонньому форматі зустрітись на технічному рівні», – заявив президент.

Конкретної дати переговорів наразі немає. Українська сторона очікує відповідної пропозиції від Вашингтона. «Чекаємо від США пропозиції щодо дати», – зазначив Зеленський.

Президент також назвав запропоноване американською стороною місце проведення переговорів. За його словами, США запропонували організувати зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Зокрема, президент згадав участь Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. На його думку, такий склад учасників може створити необхідну атмосферу для проведення результативної зустрічі.

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Теги: переговори Україна США росія

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