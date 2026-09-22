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Екстренер «Динамо» очолить одну з команд у пропагандистській грі у Москві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Екстренер «Динамо» очолить одну з команд у пропагандистській грі у Москві
Газзаєв буде тренером команди «Легенди ЦСКА» у прощальному матчі ексфутболіста ЦСКА бразильця Вагнера Лава

Газзаєв був тренером «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року

Колишній головний тренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв буде тренером однієї з команд у пропагандистській грі у Москві. Про це інформує «Главком».

Газзаєв буде тренером команди «Легенди ЦСКА» у прощальному матчі колишнього футболіста московського клубу бразильця Вагнера Лава.  Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок.

«Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Як повідомлялося, ще одним учасником гри у Москві стане колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. Він є однією з легенд донецького клубу.

 

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Валерій Ґаззаєв

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