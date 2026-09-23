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США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США та Україна хочуть завершити війну до зими: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
Зеленський обговорив із Трампом залучення Китаю до переговорів з РФ
фото: Офіс президента

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на полях Генасамблеї НАТО. Разом із президентом у складі української делегації були керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та інші посадовці. «Главком» зібрав основні заяви українського президента.

Основні заяви за підсумками перемовин:

  • Україна запропонувала взаємно утриматися від атак на інфраструктуру – якщо РФ не завдаватиме ударів по об'єктах водо- та енергопостачання, Україна не битиме по російських НПЗ. США пообіцяли передати цю пропозицію Росії.
  • Україна просить ліцензії та гарантії безпеки для локалізації виробництва Patriot (Трамп ставиться позитивно, процес може зайняти рік-півтора). Також обговорювався зимовий пакет ракет-перехоплювачів – США розуміють обсяг потреб, але конкретного підтвердження Зеленський поки не отримав, тож Київ працюватиме й з іншими країнами, зокрема на Близькому Сході.
  • Зеленський закликав Трампа під час майбутньої зустрічі із Сі Цзіньпіном заохотити його звернутися до Путіна щодо припинення війни, оскільки Пекін має вплив на Кремль.
  • Трамп не вимагав від України припиняти удари в односторонньому порядку. Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним, однак зазначив, що той не готовий до перемовин і не подає відповідних сигналів.
  • Президент назвав скасування обмежень проти двох російських олігархів (Усманова та Фрідмана) спробою підірвати єдність і зауважив, що РФ намагатиметься обходити санкції через суди, законодавство та бізнес.

Окремо Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн нестачу коштів на дрони та намір використати європейську програму SAFE (де наразі залишаються невикористаними близько €90 млрд). Також відбулися переговори з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою щодо фінансових рішень для запобігання скруті.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський Україна переговори США Дональд Трамп

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