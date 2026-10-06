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Чого очікувати від 22-го пакету санкцій ЄС? Уповноважений президента розповів, на що розраховує Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чого очікувати від 22-го пакету санкцій ЄС? Уповноважений президента розповів, на що розраховує Україна
Власюк наголосив, що «ми дуже глибоко «копаємо» фінсектор і бачимо великий потенціал для скорочення можливостей РФ бути частиною світової торгівлі»
фото: glavcom.ua

Власюк: «Дуже сподіваємося отримати секторальні обмеження по експорту обладнання для російських НПЗ»

Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС посилення обмежень для російського фінансового сектору, заборони на постачання до РФ додаткових технологій, зокрема обладнання для нафтопереробних заводів, а також нових заходів проти тіньового флоту. Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«По-перше, ми дуже глибоко «копаємо» фінсектор і бачимо великий потенціал для скорочення можливостей РФ бути частиною світової торгівлі – саме за рахунок обмежень по проведенню платежів. По-друге, продовжуємо вибивати всі можливі доступні для Росії технології та дуже сподіваємося отримати секторальні обмеження по експорту обладнання для російських НПЗ. Частина вже є під санкціями, а частину ми б ще хотіли закрити, щоб їм було важче відновлюватися від наслідків атак наших Сил оборони», – наголосив Власюк.

Зокрема, за словами посадовця, окремо обговорюється можливість заборонити імпорт нафтопродуктів до РФ, однак наразі це лише ідея, яка активно розглядається.

«Ну, і традиційно – все, що пов’язане з «тіньовим флотом». Ми хочемо бачити більше зупинок суден, їх арештів, санкцій проти капітанів танкерів», – підсумував Власюк.

Нагадаємо, Владислав Власюк зазначив, що Європейський Союз може ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії не раніше листопада. Водночас уже в жовтні ЄС очікує розширення персонального санкційного списку приблизно на 1600 фізичних та юридичних осіб.

До слова, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Владислав Власюк в інтерв'ю «Главкому» розповів про подальші плани України щодо російських олігархів після того такого рішення ЄС.

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Теги: росія санкції Владислав Власюк

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