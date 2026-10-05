Росіяни масово переходять на китайські електромобілі через українські атаки, які до дефіциту палива

Оскільки Україна дедалі більше переносить війну на територію Росії, наслідки стали помітними на дорогах

Систематичні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинили гостру паливну кризу у РФ, змусивши водіїв годинами чекати на заправках та спровокувавши стрімке зростання попиту на електромобілі. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Оскільки лише біля половини АЗС у країні мають у наявності пальне, а використання дозволеного владою бензину низької якості призводить до масових поломок авто, ринок електромобілів та гібридів з літа зріс більш ніж удвічі, досягши 11,5% від загальних продажів. Основну частку цього сегмента зайняли китайські бренди та відроджені маркування на кшталт «Москвича», які збирають з імпортованих деталей із КНР замість закинутих заводів західних концернів.

Ажіотажний попит викликав стрибок цін на авто, черги біля нечисленних зарядних станцій та виснаження запасів у дилерських центрах, перетворивши паливний колапс на серйозну соціально-політичну проблему для Кремля. Хоча розвиток інфраструктури в РФ суттєво відстає через бюрократію, суворі зими та застарілі стереотипи, наслідки перенесення війни на територію агресора змушують російських автовласників шукати альтернативу традиційному пальному.

Своєю чергою, успішні удари Сил оборони України по російській нафтопереробці не лише виснажують ресурси ворога, а й змінюють щоденне життя та транспортні звички у глибокому тилу РФ.

Нагадаємо, Росія обмежила публічний доступ до значного масиву інформації про нафтову та газову галузі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва намагається приховати та захистити свої енергетичні ресурси на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та дії західних санкцій.

До слова, Росія продовжила дію заборони на експорт дизелю для виробників палива до кінця жовтня.

Росія неодноразово вводила обмеження на експорт бензину та дизельного пального, щоб стримати зростання цін на паливо та подолати дефіцит, спричинений атаками українських дронів на нафтопереробні заводи.