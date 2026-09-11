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Експрезидент Росії пригрозив Литві знищенням та заявив, що НАТО її не захистить

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Експрезидент Росії пригрозив Литві знищенням та заявив, що НАТО її не захистить
Окупанти вже погрожували, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом»
фото з відкритих джерел

Мєдвєдєв заявив, що у разі війни стаття 5 Альянсу нібито не буде застосована

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Литві знищенням у разі військового конфлікту та заявив, що НАТО нібито не захистить країну. Про це він сказав під час заяви російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами Мєдвєдєва, знаменита стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників, нібито не буде застосована у разі нападу на Литву.

««Знаменита стаття 5 Договору про Північноатлантичний альянс не буде застосована. Усі це визнають, тому що в разі її застосування це буде глобальна, планетарна катастрофа», – заявив російський посадовець.

Мєдвєдєв також заявив, що Литва може «зникнути з карти світу» у разі військового конфлікту. При цьому він пов'язав свої погрози з можливим рішенням Вільнюса дозволити розміщення на території країни зброї, зокрема ядерної.

Раніше Литва розпочала процедуру зміни Конституції, яка забороняє розміщення на її території зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Парламент уже підтримав поправку на першому етапі розгляду.

У Кремлі також відреагували на ці плани. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом» російської ядерної зброї.

Литва є членом НАТО з 2004 року. Стаття 5 передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники зобов'язуються надати допомогу державі, яка зазнала атаки. Водночас конкретна форма такої допомоги визначається союзниками.

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Теги: росія війна Литва НАТО ядерна зброя

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