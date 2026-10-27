Єврокомісія прогнозує різке скорочення міжнародної допомоги Україні – FT

За оцінками ЄС, фінансування від партнерів у 2027 році може скоротитися майже вп'ятеро

Європейський Союз занепокоєний можливим дефіцитом фінансування України наступного року. За прогнозами Європейської комісії, обсяг допомоги від держав, які не входять до ЄС, може зменшитися з €19 млрд у 2026 році до €4 млрд у 2027-му. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, аналіз, проведений у Брюсселі, свідчить, що чотири країни «Групи семи» – США, Велика Британія, Канада та Японія – наразі готові сукупно надати Києву лише €1 млрд.

Таким чином, обсяг обіцяної допомоги від партнерів за межами Євросоюзу може скоротитися приблизно на 79% порівняно з 2026 роком.

Європейські посадовці побоюються, що така ситуація призведе до значного дефіциту коштів для України та збільшить фінансове навантаження на держави ЄС.

На цьому тлі Брюссель закликає Велику Британію, Канаду та Японію активніше долучитися до покриття фінансових потреб Києва. Європейська сторона прагне розподілити витрати між більшою кількістю міжнародних партнерів.

Водночас наведені суми відображають обсяг уже обіцяної допомоги, а не остаточні можливості союзників. Додаткові домовленості можуть змінити прогноз на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Євросоюз планує звернутися до Великої Британії та Канади по додаткову фінансову підтримку України. За оцінками Брюсселя, у 2027 році Києву може забракнути близько €70 млрд. Питання допомоги планують порушити під час саміту ЄС із Канадою 29–30 жовтня та переговорів із Великою Британією 20 листопада.

Також «Главком» писав, що Україні необхідно залучити $52,6 млрд зовнішнього фінансування для покриття бюджетних потреб у 2027 році. Міжнародні партнери підтвердили близько $20 млрд, тоді як ще $32,6 млрд залишалися незабезпеченими. Загалом проєкт державного бюджету передбачає видатки на понад 8 трлн грн.