ЄС визначив умову скасування санкцій проти РФ

Брюссель готує вже 22-й пакет обмежень проти Росії

Європейський Союз продовжить санкційний тиск на Росію та готує нові обмеження. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції залишатимуться чинними до припинення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви європейських лідерів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз уже працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії. Вона наголосила, що Брюссель має чітку позицію щодо можливого скасування обмежень.

«Ми зараз працюємо над 22-м пакетом санкцій. І одне абсолютно зрозуміло: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну», – заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, Європейський Союз підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Однак Росія, як зазначила фон дер Ляєн, продовжила атаки замість дотримання домовленостей.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також виступив за посилення санкційного тиску на Москву. Він заявив, що зараз Європа має збільшувати підтримку України, щоб змусити Росію погодитися на реальне припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

«Наше послання президенту Зеленському дуже просте. Підтримка України з боку Європейського Союзу залишається такою ж сильною, як і завжди. Зараз не час припиняти підтримку України. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Зараз час посилювати нашу підтримку, посилювати наш тиск», – заявив Кошта.

Він підкреслив, що метою цих заходів є припинення війни. За словами президента Європейської ради, нинішній момент вимагає зусиль для досягнення миру, а не продовження бойових дій.

Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці України до зимового періоду. Фон дер Ляєн наголосила, що Росія намагається знищити українську енергетичну та водну інфраструктуру. Водночас вона запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні, як і протягом попередніх зим.

Президент України Володимир Зеленський назвав забезпечення енергетичних потреб головним питанням переговорів у Брюсселі. Він зазначив, що українська сторона прагне якнайшвидшого завершення війни, однак поки не бачить готовності Росії до цього. «Ми хочемо завершити цю війну якомога швидше. Зараз ми не бачимо сигналів із російського боку про те, що вони готові завершити цю війну. Саме тому ми повинні готуватися до зими», – заявив Зеленський.

Глава держави пояснив, що зимовий пакет допомоги має включати не лише підтримку енергетичного сектору, а й засоби протиповітряної оборони та фінансування. Він подякував Європейському Союзу за готовність допомагати Україні.

Також сторони планують обговорити фінансові, бюджетні та військові потреби України на 2026 і 2027 роки. Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка має враховувати потреби держави в обох роках.

Раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність допомогти президенту України Володимиру Зеленському відновити конструктивний діалог із президентом США Дональдом Трампом. Лондон прагне забезпечити подальшу американську підтримку України на тлі напруження у відносинах між Києвом і Вашингтоном та нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.