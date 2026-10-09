Прем'єр закликав Раду ухвалити законопроєкти, від яких залежить міжнародна фінансова допомога

Кабмін проведе позачергове засідання, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із керівництвом Ради та представниками депутатських фракцій, груп і комітетів законопроєкти, ухвалення яких необхідне для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Корецького в Telegram.

«Сьогодні взяв участь у засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України. Разом із керівництвом парламенту, представниками всіх депутатських фракцій, груп та комітетів обговорили пріоритетні для всіх нас законопроєкти, прийняття яких є критично важливим на найближчому пленарному тижні», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр подякував за включення законопроєктів до порядку денного та закликав народних депутатів підтримати документи під час голосування.

«Дякую за включення цих законопроєктів до порядку денного. Від їх ухвалення залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги. Прошу народних депутатів підтримати ці законопроєкти у сесійній залі. Зі свого боку також проведемо позачергове засідання Кабінету міністрів, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня», – додав Корецький.

Раніше Корецький повідомляв, що Верховна Рада може провести додаткове пленарне засідання 12 жовтня, щоб ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання Україною міжнародного фінансування.