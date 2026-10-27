Прем'єрка Данії розкритикувала переговори Фінляндії та Норвегії з Путіним

Метте Фредеріксен заявила, що європейські партнери не погоджували цієї ініціативи, та поставила під сумнів її можливі результати

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала телефонні переговори президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним. За її словами, ініціативу не узгодили з іншими європейськими партнерами, а перспективи такого діалогу викликають серйозні сумніви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

У коментарі данським журналістам Фредеріксен заявила, що «дуже скептично» ставиться до самостійної ініціативи керівництва Фінляндії та Норвегії.

Вона наголосила, що переговори не були погоджені з рештою європейських партнерів. «Я не знаю, чого, на їхню думку, можна було досягти цим», – зазначила очільниця данського уряду.

Фредеріксен також висловила сумніви щодо готовності Москви до мирного врегулювання. На її переконання, дії Росії не свідчать про прагнення припинити агресію проти України чи протистояння з європейськими країнами.

«Я не бачу жодних ознак того, що РФ прагне миру з Європою – ні в гібридній війні, яка відбувається щодня, ні в Україні, де вони щодня здійснюють запеклі та агресивні атаки. Я вважаю, що ми повинні зберігати єдність Європи, а не діяти самостійно», – наголосила прем'єр-міністерка.

Вона підкреслила, що європейські держави мають дотримуватися спільної позиції у відносинах із Росією. За словами Фредеріксен, раніше європейські лідери вже висловлювали застереження щодо самостійних дипломатичних контактів окремих політиків із Москвою.

«Ми раніше наголошували – дуже чітко, від імені решти Європи – щоразу, коли інші діяли самостійно та їздили до Москви, що для нас, європейців, вкрай важливо триматися разом. Це те, за що багато хто з нас боровся всі ці роки», – сказала вона.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.