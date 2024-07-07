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Європа готує план на випадок перемоги Трампа на виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Європа готує план на випадок перемоги Трампа на виборах
Найбільшою проблемою є те, що ніхто не знає, що робитиме Трамп
фото: Reuters

Провальний виступ Байдена на дебатах змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому

Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді. Про це пише Politico.

Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Значна частина з них говорила на умовах анонімності.

Провальний виступ Джо Байдена на дебатах остаточно змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому. Загалом стратегія країн НАТО у такому випадку будуватиметься на трьох позиціях:

  • широкі особисті контакти із Трампом та його радниками в надії мінімізувати шкоду для західної цивілізації;
  • часткове виконання певних вимог Трампа щодо європейських витрат на оборону;
  • розробка креативних дипломатичних та правових заходів, щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа.

Водночас є певні труднощі із реалізацією, адже ніхто не знає, що робитиме Трамп.

«Звичайно, найбільшою проблемою є те, що ми не знаємо – і я думаю, що ніхто точно не знає – що він робитиме», – сказав один дипломат із країни НАТО.

Зараз в Америці багато правих політиків та експертів анонсують певні стратегії, стверджуючи, що говорять від імені Трампа, або що вони обговорювали їх з Трампом. Проте залишається незрозумілим, хто з цих людей справді представляє Трампа, а хто лише піариться на ньому.

Окремою проблемою є ставлення Трампа до російсько-української війни та його бажання залишити Україну без військової підтримки.

Досі США були головним постачальником військової допомоги Україні. На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі члени альянсу попередньо погодили план передати контроль над підтримкою України спеціально створеному штабу при самому НАТО. Теоретично це зробило б адміністрування допомоги «захищеним від Трампа», як кажуть деякі дипломати. Остаточне рішення очікується на саміті НАТО у Вашингтоні.

У разі реалізації цей план поступово передасть контроль над допомогою групі з 200 солдатів НАТО в бельгійському місті Монс – групі, яка продовжить працювати зі Сполученими Штатами, але під прапором НАТО. Водночас незрозуміло, чи обмежать офіційні домовленості дії Трампа.

Нагадаємо, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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Теги: Європа Дональд Трамп вибори у США

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