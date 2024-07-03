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На чому тримається рейтинг Трампа

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Трамп для багатьох став відповіддю на їх страхи і ресентимент
ілюстративне фото: Depositphotos

Про феномен «тефлоновості» одіозного американського політика

Сьогодні Роман Шрайк у себе в ТГ звернув увагу на феномен «тефлоновості»* Дональда Трампа: його рейтинги не падають навіть на фоні визнання його злочинцем.

Роман припустив, що якщо Трамп у прямому ефірі зʼїсть немовля, значна частина його прихильників скажуть, що це фейк-ньюс, немовля першим почало і це було дитя сатани. Після чого перехрестяться і підуть до церкви. І це все правда.

*тефлоновість – це така специфічна аномалія, коли рейтинг політика у його ядра чи цільової аудиторії (ЦА) не падає навіть від наявності великої кількості дискредитуючої інформації.

Так, Трамп для цільової – «тефлоновий», а його цільова – збільшується. 2020 за нього проголосувало 74,2 млн, а 2016 – 63 млн. Чому все так? Спробую коротко пояснити.

Трамп апелює до страхів і ресентименту. Глобалізація, інклюзивність, злам старих соціальних норм, збільшення соціального розшарування – це все те, що викликає страх у значних груп виборців. Трамп для багатьох став відповіддю на їх страхи і ресентимент. Цьому є кілька пояснень. Які не суперечать один одному.

Перше – попит на його радикалізм. Як для розвиненої країни США накопичили багато соціальних проблем. А коли вони охоплюють десятки мільйонів, з'являється природна реакція на них. Наприклад, пошук винних. Соціальні проблеми заганяють у відчай бідних, доводять до неврозу середній клас і лякають багатих. Відповідно, зростає попит на «прості рішення», на правий і лівий популізм. Трамп засвоїв правий, який набагато популярніший в США завдяки величезній релігійній традиційно консервативній компоненті.

Друге – радикалізація самої Республіканської партії. Радикалізація партії відбувалася останні 50 років, ще з часів Ніксона. Але Трамп став каталізатором процесу: система праймеріз дозволяла радикалам перемагати поміркованих республіканців, навіть якщо після цього вони програвали республіканські округи демократам. І значна частина поміркованих і відносно поміркованих республіканців опинилася у колаборації з Трампом заради політичного майбутнього.

Третє – розвиток цифрових медіа. Трамп на повну використав соціальні мережі, фракційність американських ЗМІ, а також падіння довіри до «офіційних» медіа, які «повʼязані з правлячими глобалістичними елітами».

ЦА – відповідна. Приблизно 40% виборців Трампа складають білі євангельські християни радикальних деномінацій. В особі Трампа вони знайшли свого героя, бо він поєднує у риториці американську виключність (МАГА!) і боротьбу з «новим світовим порядком» (змовою ілюмінатів та світового уряду, що хоче знищити США). Ця аудиторія критично конспірологічна. І переконати її, що з Трампом борються злочинні глобалістичні еліти і брешуть про нього не те щоб дуже складно.

Те саме стосується нерелігійних конспірологів, а також частини чоловічої аудиторії Трампа, яка відкликається на його паттерн про «Америка переживає занепад через втрату старої доброї маскулінності через фемінізм і меншини».

Там де виборцем рухають страхи і ресентимент – там і запит на сильну руку. Сильна рука – відповідно – веде до авторитарних методів управління, заперечення цінностей демократії і зневаги до інституцій.

Для ЦА Трамп став такою сильною рукою, для декого – справжнім Месією, з яким воюють, якого оббрехують і дискредитують, бо він несе правду і світло відродження. Бреше про Трампа, звіно, поточна брехлива і зрадлива еліта, яка «довела країну до жахливого стану». Тому ані суд, ані медіа не мають права судити Трампа. Звісно, не у всіх така радикальна позиція, але вектор приблизно такий.

Все перелічене справедливе для ядра його виборців. Поміркованих переконують або безвихідь і відсутність альтернативи, або концентрація на окремих аспектах політики, наприклад, економіці.

Але при цьому не все так погано. Загальний антирейтинг Трампа лишається дуже високим і він може програти буквально будь-якому альтернативному сильному кандидату. Чи може таким кандидатом бути Байден з його теж величезним антирейтингом – велике питання.

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Джерело
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Теги: політика рейтинг вибори у США Дональд Трамп

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