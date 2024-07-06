Байден проти Трампа: оприлюднено нові результати опитування

Рейтинг підтримки Трампа становить 47%, а Байдена – 45%, що є найменшим розривом з жовтня 2023 року

Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента

У передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента. Про це свідчать дані опитування Bloomberg News/Morning Consult, яке проводили у 7 ключових для виборів штатах за 4 дні після дебатів.

Так, рейтинг підтримки Трампа становить 47%, а Байдена – 45%, що є найменшим розривом з жовтня 2023 року. Наразі чинний лідер США випереджає свого опонента в Мічигані та Вісконсині.

Також його рейтинг є в межах статистичної похибки опитування в Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні. Найбільше Байден у відстає Пенсильванії – критично важливому штаті.

Виборці, які ще не визначалися з тим, кого підтримувати на майбутніх виборах, вважають, що Байден погано виправдав себе під час дебатів. Разом з цим, менш ніж кожен п'ятий респондент сказав, що 81-річний учасник дебатів був більш послідовним, психічно здоровим або домінував на дебатах.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

До слова, президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента