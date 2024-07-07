«Захід стає гнучкішим». Європейський експерт оцінив перспективу надсилання сил НАТО в Україну

Захід завжди надавав пропорційну відповідь на те, що робила Росія

«Ми вже чули: «ніяких танків», «ніякого ППО», «ніяких ATACMS. Тепер чуємо «ніяких солдатів НАТО»

Захід дедалі частіше перетинає свої «червоні лінії», тому ймовірно Україна закінчить війну із натовськими солдатами на своїй території. Про це сказав колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв’ю «Главкому».

«Ми вже чули: «ніяких танків», «ніякого ППО», «ніяких ATACMS», «ніяких обстрілів території Росії»… Тепер ви маєте «ніяких натовських солдатів в Україні». Але потроху відбувається адаптація до реальності», – сказав Юліан Кіфу.

Ексрадник румунського президента зауважив, що Захід завжди надавав пропорційну відповідь на те, що робила Росія та додав: «Але зараз, реагуючи на дії Росії, Захід теж дедалі частіше перетинає свої червоні лінії».

«І в мене є такі відчуття, що ми закінчимо цю війну і з натовськими солдатами в Україні, і з усім відповідним...», – зазначив Юліан Кіфу.

Раніше румунський експерт пояснив, навіщо Євросоюзу Україна та Молдова.

Також Юліан Кіфу заявив, що Україна має стати членом НАТО і те, що частина її території окупована не має значення. За його словами, це не означає, що НАТО збирається вступати у війну чи захищати окуповані території.

До слова, ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами.