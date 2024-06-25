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Новообраний генсек Ради Європи зробив заяву щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Новообраний генсек Ради Європи зробив заяву щодо України
Колишній президент Швейцарії Ален Берсе став новим генеральним секретарем Ради Європи
фото: keystone/peter Schneider

Генеральний секретар Ради Європи має намір розширити діяльність щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки України

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом. Відповідну заяву зробив одразу після оголошення результатів виборів у Палаці Європи у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

«Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями», – сказав Берсе.

Генеральний секретар Ради Європи має намір розширити діяльність щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки.

«Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі», – зауважив Ален Берсе.

Нагадаємо, що 25 червня колишній президент Швейцарії Ален Берсе став новим генеральним секретарем Ради Європи. Берсе обійматиме посаду наступні п’ять років.

Як повідомлялося, 20 лютого до Києва із робочим візитом прибув Ален Берсе. Він також є колишнім президентом Швейцарії.

До слова, у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос.

Читайте також: Результати виборів до Європарламенту: Україні слід напружитися?

Теги: Європа Європейський союз вибори Україна війна

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