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Зеленський візьме участь у Саміті ЄС

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Засідання Євроради розпочнеться з обміну думками із президентом України
Фото: ОПУ

Деталі листа Шарля Мішеля, надісланого главам держав і урядів

Чергове засідання Європейської ради, що відбудеться в Брюсселі 27-28 червня, розпочнеться з  обміну думками із президентом України. Це випливає з запрошувального листа президента Європейської ради Шарля Мішеля, надісланого главам держав і урядів. Текст листа, як пише Інтерфакс-Україна, поширено у вівторок. У ньому також зазначається:

"На наступні роки разом із партнерами забезпечимо кредити для України ще на 50 мільярдів євро. Також вкрай важливо, щоб ми активізували нашу військову підтримку України, зосередивши увагу на протиповітряній обороні, боєприпасах і ракетах".

У листі також вказано, що на порядок денний винесуть і питання "руйнівної близькосхідної кризи". Нагадаємо, вчора з’явилась інформація про відкриття переговорів про вступ України та Молдови в ЄС. Щодо цього питання в листі також є згадка:  

“Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до відома деякі досягнення з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська рада буде можливістю привітати ухвалення переговорних рамок і проведення міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства в Європі", - написав Мішель.

Нагадаємо, вчора Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС.

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Теги: Європа Україна Владимир Зеленский

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