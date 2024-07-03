Банкова відреагувала на план Трампа щодо припинення війни

Глава Офісу президента прокоментував заявив Трампа про швидке припинення війни в Україні

Україна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території, щоб припинити війну. Про це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише Reuters.

Єрмак під час візиту до Вашингтона заявив журналістам, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення «справедливого миру».

«Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету», – сказав він.

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак сказав: «Чесно відповім: не знаю. Подивимося».

Як зазначив очільник Офісу президента, Україна наполягатиме, щоб нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна вже має підтримку двох партій і американського народу.

«Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір», – сказав Єрмак про президентські вибори 5 листопада.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп готовий віддати частину території України Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.

Раніше стало відомо, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини, Віктор Орбан запропонував Україні припинити вогонь. Однак Київ має власний план для досягнення миру.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».