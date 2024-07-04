Що буде у разі поразки Трампа на виборах? Американці висловили думку

Понад 70% американців вважають, що Трамп не прийме поразки на виборах

Більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді. Про це свідчать дані опитування CNN.

«Згідно з новим опитуванням CNN, проведеним SSRS, більшість американців вважають, що колишній президент Дональд Трамп не збирається поступатися, якщо програє на президентських виборах у листопаді. Незважаючи на те, що переважна більшість американців погоджуються з тим, що той, хто програв вибори, зобов’язаний прийняти результати і перемогу суперника», – йдеться у публікації

Згідно з опитуванням, приблизно 7 з 10 американців (71%) сумніваються, що Трамп поступиться, якщо знову програє у листопаді. Водночас лише 28% вірять, що він це зробить.

Навпаки,78% американців припустили, що якщо президент Байден не переможе восени, він «прийме результати і поступиться, як тільки голоси будуть підтверджені» . І лише 22% опитаних вважають, що він «не прийме результатів і не поступиться, як тільки голоси будуть підтверджені».

Опитування проводилося компанією SSRS з 28 по 30 червня, у ньому взяли участь 1 тис. 274 респонденти. Похибка результатів у всій вибірці становить плюс-мінус 3,5%.

Як зазначає CNN, під час червневих президентських дебатів Трамп відмовився однозначно заявити, що він прийме результати цьогорічних виборів, двічі відхиливши питання, перш ніж сказати, що зробить це, «якщо це будуть чесні, законні та хороші вибори». Він повторив заяви про фальсифікації минулих виборів, на яких він програв.

До слова, Трамп та представники його кампанії сподіваються, що чинний президент Джо Байден залишиться в президентських перегонах, адже його начебто буде легше перемогти, ніж інших демократів. Публічно Трамп і його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів, стверджуючи, що демократам пізно змінювати курс.

Нагадаємо, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю. Це випливає з експрес-опитування телеканалу CNN. Трамп набрав 67% голосів у свій актив, зазначили представники ЗМІ. При цьому показник чинного американського лідера зупинився на позначці лише 33%.