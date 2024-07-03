Небезпечний для України? Експосол США оцінив сигнали, які Трамп дає Україні

Джон Гербст: «Критика Зеленського від Трампа є не зрозумілою»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив на дебатах, що Україна не виграє цієї війни. Він має особливе захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, а також критикує Володимира Зеленського, що є небезпечними сигналами для України. Про це у розмові з «Главком» розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Було неприємно чути те, що під час дебатів говорив Трамп. З одного боку, він сказав, що вважає ультиматум Путіна щодо миру «неприйнятним». А з іншого боку, він критикував Зеленського як торговця, який отримує гроші зі Сполучених Штатів. І це було не дуже добре. Окрім того, Трамп заявив на дебатах, що «Україна не виграє цієї війни. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Все через Байдена». Всі зрозуміють, що мета Путіна полягає не тому, щоб не допустити членства України в НАТО, а він намагається її окупувати. Тому ця критика Трампа є не зрозумілою», – сказав Джон Гербст.

Колишній посол додав, що політика Байдена в цей момент є кращою, ніж політика Трампа. Також Гербст додав: ймовірно, з часом Трамп усвідомить, що Путін намагатиметься зробити з нього дурня.

«Якщо станеться таке, що Трампа буде обрано на посаду президента, і якщо люди в його оточенні будуть тиснути, щоб обрати сильнішу політику. Можливо, з часом Трамп усвідомить, що Путін намагатиметься зробити з нього дурня. Тоді він буде проводити сильнішу політику. Але ми не можемо на це покладатися, Знаємо, що Трамп має особливе захоплення Путіним», – сказав Гербст.

Проте, за словами експосла, Трамп, принаймні, непрямо дозволив ухвалити в Конгресі військову допомогу Україні. Зважаючи на те, що він голосно не підтримував цей пакет з допомоги Україні. (Закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки включав понад $60 мільярдів на підтримку України, – «Главком»).

Згідно з публікаціями ЗМІ, нещодавно два ключових радники Трампа представили йому план завершення війни Росії в Україні, який полягає в тому, що Україна отримає більше американської зброї, якщо почне мирні переговори.