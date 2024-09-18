Європа має бути готова до війни з Росією – новий єврокомісар з питань оборони

Єврокомісар зазначив, що Європейський союз має швидко посилити свою оборону, оскільки Росія може бути готова до конфронтації через шість-вісім років

Андрюс Кубілюс вважатиме свою роботу успішною, якщо йому вдасться інвестувати понад 500 млрд євро протягом наступних кількох років у розвиток європейського ВПК

Міністри оборони та генерали НАТО прогнозують, що Росія може бути готова до конфронтації з НАТО та ЄС через 6–8 років. Це підштовхує ЄС до ухвалення амбітних і швидких рішень для зміцнення оборони. Про це повідомив новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

«Міністри оборони та генерали НАТО сходяться на думці, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6–8 років. Якщо ми поставимося до цих оцінок серйозно, то це час для нас, щоб як слід підготуватися, і він короткий. Це означає, що нам доведеться ухвалювати швидкі рішення, причому амбітні рішення», – заявив Кубілюс у середу, 18 вересня.

Головними задачами нового комісара будуть стимулювання європейського військово-промислового комплексу, спонукання держав-членів ЄС витрачати більше на оборону, а також залучення виробників зброї до активної транскордонної співпраці.

Кубілюс також заявив, що був би радий інвестувати понад 500 мільярдів євро протягом наступних кількох років для розвитку оборонної промисловості Європи. Він підкреслив, що його завдання полягає в тому, щоб визначити напрямки, куди спрямувати ці кошти, тоді як пошуком фінансування займатимуться інші члени Єврокомісії.

Посада комісара з оборони є нововведенням, що підкреслює зростаюче значення безпеки на політичному порядку денному ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Кубілюс також наголосив, що нова структура не буде конкурувати з НАТО, а стане доповненням до Альянсу, оскільки ЄС має більше можливостей для залучення фінансування, на відміну від НАТО.

Новий єврокомісар з питань оборони припустив, що варіантами фінансування розширення оборонної промисловості є випуск спільних оборонних облігацій, використання коштів Європейського фонду відновлення та підвищення стійкості після пандемії або залучення Європейського інвестиційного банку.

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