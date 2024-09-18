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Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців
Поранених військових з України доставили до ФРН, липень 2021 року
фото: DW

У майбутньому німецький уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН і місцевої влади

Українців, які постраждали внаслідок агресії Росії, і надалі лікуватимуть в Німеччині. Уряд ФРН виділив на це додаткові 50 млн євро. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, інформує DW.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року в німецьких клініках уже пройшли лікування 1173 важкопоранених і травмованих українських військових і цивільних осіб.

«Ця допомога є імперативом людяності – і ми продовжуємо надавати її з усіх сил», – сказала Фезер.

У майбутньому німецький уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН і місцевої влади. Наприклад, Федеральна служба управління оброблятиме й оплачуватиме витрати на стаціонарне лікування поранених на війні без бюрократичних процедур.

Нагадаємо, в Україні діє програма медичної евакуації «Медевак», завдяки якій тяжко поранені військові можуть отримати лікування за кордоном. Детальніше про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на одній із панелей Першого міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я, передає кореспондент «Главкома». 

До слова, шокуючі результати дослідження, проведеного в рамках проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»: майже третина (27%) військовослужбовців, які проходили реабілітацію після поранень, зізналися, що їм довелося вдаватися до «неформальних платежів» медикам. Серед цивільних цей показник нижчий – 35,8 %.

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Теги: гуманітарна допомога поранення Україна Німеччина

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