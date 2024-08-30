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Путін відзначив Лукашенка найвищою нагородою Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін відзначив Лукашенка найвищою нагородою Росії
Путін назвав Лукашенка «мудрим політиком, здатним приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях»
фото з відкритих джерел

Лукашенка нагороджено за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю

Російський диктатор Володимир Путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного – найвищою державною нагородою Російської Федерації. Про це стало відомо з указу Путіна.

У документі вказано, що Лукашенка нагороджено за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави».

Лукашенка нагороджено за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю»
Лукашенка нагороджено за «заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю»
скріншот

Зокрема, у самому привітанні, Путін заявив, що Лукашенко є «справжнім патріотом своєї країни, який послідовно обстоює її інтереси на міжнародній арені». Крім того, він назвав його «мудрим політиком, здатним приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від політики Росії й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас Білорусь може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України, стягуючи свої війська до кордону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

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Теги: путін Олександр Лукашенко орден росія

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