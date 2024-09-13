ЄС представив нові варіанти продовження санкцій проти Росії – Reuters

Раніше Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи проти РФ

Країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо російських активів не буде скасовано

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі $50 млрд, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант – відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третім варіантом є продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Як повідомлялося, Європейський Союз мав на початку серпня надіслати перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії.

Раніше Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії.

До слова, Росія використовує кілька країн для уникнення від західних санкцій, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку.