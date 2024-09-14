Сі Цзіньпін збирається в гості до Путіна: названа мета візиту

Глава Кремля зустрінеться з китайським лідером у Казані

Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного місяця відвідає Росію для участі в саміті блоку країн-учасниць БРІКС, який буде проведено в місті Казань. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив інформацію про плани лідера КНР поїхати до РФ у жовтні на відповідний захід.

У четвер 12 вересня Ван І зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі «з радістю прийняв запрошення» очільника Кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані в жовтні.

За словами Путіна, в цьому місті вони також проведуть двосторонню зустріч із Сі Цзіньпіном, під час якої обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які, на його думку, «досить успішно розвиваються за всіма напрямками».

Раніше Путін попросив організувати зустріч із головою КНР на саміті БРІКС у Казані на тлі дедалі більших проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм.

Наприкінці серпня стало відомо, що між Росією та Китаєм через труднощі з розрахунками зависли транзакції на десятки мільярдів юанів. Разом із тим, як зазначав співрозмовник Reuters, складнощі проведення платежів не викликають серйозного занепокоєння у російського керівництва, оскільки «платежі в пріоритетних областях, як і раніше, відбуваються без проблем».

Як повідомлялося, Китай не хоче мати справ із російським бізнесменами та їх платежами. Так, ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

До слова, Сі Цзіньпін наступного місяця може зустрітися також із президентом України Володимиром Зеленським . Про це заявив колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий на відкритті найбільшого щорічного заходу військової дипломатії Китаю