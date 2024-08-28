Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція

Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський

У Парижі стартувала урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, що пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для Олімпійських ігор.

Урочистості розпочалися о 20:30 у центрі столиці Франції біля Тріумфальної арки. Учасники рухатимуться до площі Згоди. Урочистості триватимуть три години.

Трансляцію шанувальники спорту в Україні зможуть подивитися наживо на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».

Хто нестиме прапор України на церемонії відкриття

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський.

Олена Федота-Ісаєва фото: facebook.com/kharkivsportcity

Олена з Харкова. Вона є дворазовою срібною медалісткою Ігор-2020 у фехтуванні на кріслах колісних.

Роман Полянський фото: paralympic.org

Роман представляє Донецьку область. Він дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одиночках у класі PR1 – серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Що відомо про Паралімпіаду-2024

Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

Нагадаємо, форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету.