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Експорт стратегічних металів. Путін почав шантажувати світ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Експорт стратегічних металів. Путін почав шантажувати світ
Російський диктатор пропонує обмежити постачань деяких товарів на зовнішній ринок
фото з відкритих джерел

Путін доручив уряду «подумати» над тим, щоб обмежити експорт урану, титану і нікелю

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду проаналізувати можливість обмежити поставки деяких видів товарів у відповідь на те, що країни Заходу обмежують поставки в Росію. Таке доручення Путін дав прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну, повідомляють російські ЗМІ.

«Михайло Володимирович, у мене до вас прохання. Ви подивіться, будь ласка, за деякими видами товарів, які ми у великій кількості постачаємо на світовий ринок, – до нас обмежують постачання низки товарів, але, можливо, нам теж подумати про певні обмеження. Уран, титан, нікель. Собі на шкоду тільки нічого не потрібно робити», – сказав Путін.

Путін також заявив, що «в деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються». «Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати – я не кажу, що завтра потрібно це зробити, – подумати і над певними обмеженнями постачань на зовнішній ринок не тільки тих товарів, які я назвав, а й деяких інших», – заявив він.

Як заявив диктатор, Росія є лідером за запасом «низки стратегічних видів сировини». За словами Путіна, на Росію припадає майже 22% від світових запасів природного газу, 23% запасів золота і майже 55% алмазів.

Нагадаємо, Європейський Союз за підсумками січня-червня 2024 року імпортував 2,87 млн т металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули 1,4 млрдт євро.

Зазначимо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Згодом на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.

До слова, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. Він розповів, що наразі це все контролюється суддями.

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Теги: путін експорт росія санкції

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