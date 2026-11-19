Партію Вучича покарали за зв'язки з Кремлем

Керівництво Європейської народної партії (ЄНП) ухвалило рішення про призупинення членства Сербської прогресивної партії (SNS), пов'язаної з колишнім президентом Сербії Александаром Вучичем. Причиною стали її тісні зв'язки з Росією, небажання підтримувати санкції проти Москви та претензії щодо дотримання демократичних стандартів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, рішення ухвалили в середу, 18 листопада, після поразки Сербської прогресивної партії на парламентських виборах наприкінці жовтня 2026 року. Результати голосування призвели до усунення від влади Вучича, який протягом дев'яти років обіймав посаду президента Сербії.

Водночас рішення керівництва ЄНП ще має затвердити Політична асамблея об'єднання. Її засідання заплановане на 7–8 грудня.

Після остаточного затвердження Сербська прогресивна партія отримає один рік на проведення реформ і виконання вимог європейських партнерів. Якщо протягом встановленого терміну політична сила не змінить свого курсу, їй загрожуватиме виключення з ЄНП.

Наразі SNS має статус асоційованого члена Європейської народної партії, оскільки Сербія не входить до складу Європейського Союзу.

Однією з головних вимог стало припинення політичної орієнтації на російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, від партії Вучича вимагають розірвати зв'язки з російською партією «Єдина Росія», яка підтримує політичний курс Кремля.

Крім того, Сербська прогресивна партія повинна підтримати санкції Європейського Союзу проти Росії. Це означатиме суттєву зміну її попередньої позиції, яка передбачала збереження тісних відносин із Москвою.

Вимоги європейських правоцентристів стосуються також відносин із Китаєм. Від SNS очікують дистанціювання від китайського уряду та підтвердження прихильності до європейської інтеграції.

Окрему увагу ЄНП приділила ставленню сербської партії до воєнних злочинів. Зокрема, від політичної сили Вучича вимагають припинити героїзацію Ратка Младича, засудженого за воєнні злочини під час війни в Боснії і Герцеговині.

Як пише Politico, державна підтримка похорону Младича стала одним із ключових чинників, які вплинули на рішення європейських політиків.

У підготовленому звіті цю подію назвали поворотним моментом для багатьох представників Європейської народної партії. Вона посилила занепокоєння щодо політичного курсу SNS та її ставлення до європейських демократичних принципів.

Водночас претензії до сербської політичної сили стосуються не лише зовнішньої політики та історичної пам'яті.

Європейська народна партія також вимагає від SNS активнішої співпраці з організаціями громадянського суспільства та конкретних зобов'язань щодо зміцнення свободи медіа.

Ще однією умовою стало забезпечення мирної передачі влади партії «Студентський список», яка перемогла на парламентських виборах наприкінці жовтня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейська комісія розглядала можливість скорочення фінансової допомоги Сербії на суму до €1,5 млрд через погіршення ситуації з демократією та небажання Белграда узгоджувати свою політику з ЄС. Зокрема, занепокоєння Брюсселя викликали тісні відносини сербського керівництва з Росією та відсутність прогресу в європейській інтеграції.