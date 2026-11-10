Центр протидії дезінформації розкрив несподівану правду про удари по «Яндексу»

Російські інформаційні мережі виявилися здатними швидко адаптуватися до пошкодження інфраструктури та відновлювати свою активність

Удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили тимчасове скорочення активності підозрілих акаунтів, однак не призвели до тривалого припинення роботи російських інформаційних мереж. Уже за кілька днів кількість повідомлень почала зростати, а пропагандистські мережі, орієнтовані на іноземну аудиторію, відновили активність приблизно за 12 годин. Про це в коментарі «Главкому» повідомила виконувачка обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперія.

За її словами, результати дослідження свідчать, що вплив ударів на активність російських ботомереж був короткочасним.

«Ефект був короткочасним, і це один з ключових висновків нашого дослідження. Вже 9 жовтня кількість повідомлень відновилася до 2 231. 10 жовтня вона сягнула 4 585, а 11 жовтня – 4 711, тобто перевищила рівень, який спостерігався до першого удару», – розповіла Хоперія.

Вона уточнила, що відновлення активності в українському сегменті інформаційного простору тривало приблизно дві доби. Водночас мережі, які працюють на іноземну аудиторію, відновили роботу значно швидше – приблизно за 12 годин.

У Центрі протидії дезінформації припускають, що оператори російських інформаційних мереж могли використовувати резервні потужності або оперативно переносити свою інфраструктуру на інші сервери.

«Ми розглядаємо це як збій автоматизації, а не як зникнення ботів. Швидке відновлення свідчить, що оператори мають резервні потужності або оперативно переносять інфраструктуру», – пояснила Хоперія.

Ці висновки, за її словами, узгоджуються з даними американської компанії Cloudflare, яка досліджувала зміни мережевого трафіку після ударів по російських датацентрах.

Зокрема, після 8 жовтня повністю зник шкідливий трафік, який раніше надходив через Yandex Cloud і був спрямований проти одного з клієнтів Cloudflare.

Згодом він з'явився з тими самими «відбитками» з інших російських хостингів. Це може свідчити про перенесення відповідної активності на іншу інфраструктуру.

Водночас у Центрі наголошують, що такі спостереження не є доказом повного припинення роботи російських інформаційних мереж.

Результати аналізу оприлюднено в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації «Коли боти замовкають: на що вплинули удари по датацентрах «Яндексу»», опублікованому 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку на датацентр «Яндексу» в російському Сасові. Після удару безпілотників на об'єкті виникла пожежа, а його роботу було зупинено.

Також «Главком» писав про тимчасові збої російських пропагандистських мереж після ударів по інфраструктурі «Яндексу». Зокрема, повідомлялося про зниження активності мереж Pravda, InfoDefense та Node of Time, які поширюють російські інформаційні матеріали серед іноземної аудиторії.

Крім того, «Главком» повідомляв про плани Росії розміщувати датацентри під землею для захисту від атак. Російська влада розглядала додаткові заходи безпеки для критично важливої цифрової інфраструктури.