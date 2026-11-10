Головна Світ Політика
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Центр протидії дезінформації розкрив несподівану правду про удари по «Яндексу»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Центр протидії дезінформації розкрив несподівану правду про удари по «Яндексу»
Російські інформаційні мережі відновили активність після короткочасних збоїв, спричинених ударами по датацентрах «Яндексу»
фото: ЦПД, АрміяInform

Російські інформаційні мережі виявилися здатними швидко адаптуватися до пошкодження інфраструктури та відновлювати свою активність

Удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили тимчасове скорочення активності підозрілих акаунтів, однак не призвели до тривалого припинення роботи російських інформаційних мереж. Уже за кілька днів кількість повідомлень почала зростати, а пропагандистські мережі, орієнтовані на іноземну аудиторію, відновили активність приблизно за 12 годин. Про це в коментарі «Главкому» повідомила виконувачка обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперія.

За її словами, результати дослідження свідчать, що вплив ударів на активність російських ботомереж був короткочасним.

«Ефект був короткочасним, і це один з ключових висновків нашого дослідження. Вже 9 жовтня кількість повідомлень відновилася до 2 231. 10 жовтня вона сягнула 4 585, а 11 жовтня – 4 711, тобто перевищила рівень, який спостерігався до першого удару», – розповіла Хоперія.

Вона уточнила, що відновлення активності в українському сегменті інформаційного простору тривало приблизно дві доби. Водночас мережі, які працюють на іноземну аудиторію, відновили роботу значно швидше – приблизно за 12 годин.

У Центрі протидії дезінформації припускають, що оператори російських інформаційних мереж могли використовувати резервні потужності або оперативно переносити свою інфраструктуру на інші сервери.

«Ми розглядаємо це як збій автоматизації, а не як зникнення ботів. Швидке відновлення свідчить, що оператори мають резервні потужності або оперативно переносять інфраструктуру», – пояснила Хоперія.

Ці висновки, за її словами, узгоджуються з даними американської компанії Cloudflare, яка досліджувала зміни мережевого трафіку після ударів по російських датацентрах.

Зокрема, після 8 жовтня повністю зник шкідливий трафік, який раніше надходив через Yandex Cloud і був спрямований проти одного з клієнтів Cloudflare.

Згодом він з'явився з тими самими «відбитками» з інших російських хостингів. Це може свідчити про перенесення відповідної активності на іншу інфраструктуру.

Водночас у Центрі наголошують, що такі спостереження не є доказом повного припинення роботи російських інформаційних мереж.

Результати аналізу оприлюднено в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації «Коли боти замовкають: на що вплинули удари по датацентрах «Яндексу»», опублікованому 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку на датацентр «Яндексу» в російському Сасові. Після удару безпілотників на об'єкті виникла пожежа, а його роботу було зупинено.

Також «Главком» писав про тимчасові збої російських пропагандистських мереж після ударів по інфраструктурі «Яндексу». Зокрема, повідомлялося про зниження активності мереж Pravda, InfoDefense та Node of Time, які поширюють російські інформаційні матеріали серед іноземної аудиторії.

Крім того, «Главком» повідомляв про плани Росії розміщувати датацентри під землею для захисту від атак. Російська влада розглядала додаткові заходи безпеки для критично важливої цифрової інфраструктури.

Читайте також:

Теги: Яндекс дезінформація Центр протидії дезінформації росія датацентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів, щоб своєчасно розраховуватися зі співробітниками
У Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів – розвідка
1 листопада, 03:39
Президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій
Україна запровадила санкції проти причетних до створення супутникової системи РФ «Рассвет»
30 жовтня, 11:12
Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола»
Ексфутболіст збірної Росії Андрій Соломатін знову пішов на війну проти України
29 жовтня, 12:15
Владислав Власюк пояснив, що США експортують близько 1,5 млн барелів дизельного пального на добу
Дві години споживання. Власюк оцінив значення російського дизеля для США
21 жовтня, 16:18
Віткофф провів переговори з Путіним
Зустріч Віткоффа та Путіна завершилася
21 жовтня, 15:06
Байден забороняв ракети, Трамп відключає Starlink. Краще нас не обмежувати
Байден забороняв ракети, Трамп відключає Starlink. Краще нас не обмежувати
17 жовтня, 09:15
Найскладніша частина пропозиції стосується окупованих територій
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план
13 жовтня, 10:40
Модернізація може бути пов’язана з проблемами точності наведення
ГУР попередив про нову версію ракети «Кинджал»
12 жовтня, 10:02
Келлог зазначив, що Україна має й далі бити по російських НПЗ, а Путін намагається зняти цей тиск
Генерал Келлог закликав Україну продовжувати удари по російських НПЗ
10 жовтня, 23:40

Політика

Останній танкер із російським дизелем для США змінив курс – Reuters
Останній танкер із російським дизелем для США змінив курс – Reuters
Центр протидії дезінформації розкрив несподівану правду про удари по «Яндексу»
Центр протидії дезінформації розкрив несподівану правду про удари по «Яндексу»
Російські компанії терміново шукають датацентри за кордоном після ударів українських дронів
Російські компанії терміново шукають датацентри за кордоном після ударів українських дронів
Мирні переговори в Абу-Дабі: головні заяви
Мирні переговори в Абу-Дабі: головні заяви
Путін готовий до миру, але виставив умови – Кушнер
Путін готовий до миру, але виставив умови – Кушнер
Зеленський прибув до Данії: анонсовано зустріч з лідерами п'яти країн
Зеленський прибув до Данії: анонсовано зустріч з лідерами п'яти країн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua