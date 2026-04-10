ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком

Єгор Голівець
ЄС перевіряє Белград на відповідність ключовим критеріям
Єврокомісія перевіряє, чи відповідає країна умовам фінансування

Європейська комісія розглядає можливість позбавити Сербію до €1,5 млрд фінансування через погіршення ситуації з демократією та небажання узгоджувати політику з ЄС. Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

У Брюсселі зростає занепокоєння через внутрішньополітичні процеси в Сербії, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія дедалі більше стурбована подіями у країні. «Від законів, які підривають незалежність судової системи, до наступу на протести і втручання у роботу незалежних ЗМІ», – сказала вона.

Вона також зазначила, що Єврокомісія перевіряє, чи відповідає Сербія критеріям для отримання фінансування в межах інструментів ЄС.

Окремим фактором стало небажання сербської влади узгоджувати зовнішню політику з Європейським Союзом, а також антиєвропейські заяви представників керівництва країни. Сербію традиційно розглядають як близького партнера Росії на Балканах.

Показовою стала ситуація у грудні 2025 року, коли президент Сербії Александар Вучич не взяв участі у саміті ЄС – Західні Балкани, пояснивши це повільним просуванням переговорів щодо вступу.

У лютому Вучич у спільній статті з президентом Албанії заявив, що для Сербії може бути доцільнішою поглиблена економічна співпраця з ЄС замість повноцінного членства. У відповідь у Єврокомісії наголосили, що навіть для доступу до єдиного ринку необхідно виконати значний обсяг реформ.

Четверо європейських посадовців, які працюють із питанням розширення, повідомили, що останніми тижнями в Єврокомісії активізувалися дискусії щодо можливого скорочення фінансування для Сербії.

За словами двох із них, ключовим фактором може стати висновок Венеційської комісії щодо законопроєктів, які можуть поставити під загрозу незалежність судової системи. Очікується, що цей висновок оприлюднять наприкінці квітня.

Водночас посол Сербії в ЄС і головний перемовник щодо вступу Данієл Апостолович заявив, що «до цього не дійде» і підкреслив, що Белград залишається відданим курсу на членство в Європейському Союзі. За його словами, сербська сторона врахує рекомендації Венеційської комісії.

Європейський Союз є найбільшим донором для Сербії. У 2021–2024 роках країна отримала понад 586 млн євро грантової допомоги, а також має доступ до ще €1,5 млрд фінансування за умови виконання реформ.

Сербія залишається кандидатом на вступ до ЄС, однак переговорний процес гальмується через проблеми з верховенством права, свободою медіа та невідповідність зовнішньої політики країни позиції Євросоюзу, зокрема щодо санкцій проти Росії.

До слова, Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову.

Читайте також

Нафтодолари більше не рятують Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
7 квiтня, 08:35
Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Кремль готує оптимізацію витрат бюджету
Падіння доходів змусило Кремль переглянути витрати бюджету
11 березня, 21:28
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
Іран заявив, що переговори не просуваються
Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги
26 березня, 17:28
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
29 березня, 21:38
Раніше рахунки «Салават Юлаєва» податкова блокувала у лютому 2026 року
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу
7 квiтня, 12:13
Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для розрахунку податкових платежів, у березні зросла до $77 за барель
Росія у квітні збільшить нафтові доходи майже вдвічі
Сьогодні, 06:23
Мадяр жорстко відреагував на появу російського журналіста
Лідер угорської опозиції потролив російського кореспондента на мітингу
Вчора, 20:55

Політика

The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
Кремль допустив поразку Орбана на виборах: що сталося
Кремль допустив поразку Орбана на виборах: що сталося
Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці
Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці
Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні
Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
