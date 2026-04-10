ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком

Єврокомісія перевіряє, чи відповідає країна умовам фінансування

Європейська комісія розглядає можливість позбавити Сербію до €1,5 млрд фінансування через погіршення ситуації з демократією та небажання узгоджувати політику з ЄС. Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

У Брюсселі зростає занепокоєння через внутрішньополітичні процеси в Сербії, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія дедалі більше стурбована подіями у країні. «Від законів, які підривають незалежність судової системи, до наступу на протести і втручання у роботу незалежних ЗМІ», – сказала вона.

Вона також зазначила, що Єврокомісія перевіряє, чи відповідає Сербія критеріям для отримання фінансування в межах інструментів ЄС.

Окремим фактором стало небажання сербської влади узгоджувати зовнішню політику з Європейським Союзом, а також антиєвропейські заяви представників керівництва країни. Сербію традиційно розглядають як близького партнера Росії на Балканах.

Показовою стала ситуація у грудні 2025 року, коли президент Сербії Александар Вучич не взяв участі у саміті ЄС – Західні Балкани, пояснивши це повільним просуванням переговорів щодо вступу.

У лютому Вучич у спільній статті з президентом Албанії заявив, що для Сербії може бути доцільнішою поглиблена економічна співпраця з ЄС замість повноцінного членства. У відповідь у Єврокомісії наголосили, що навіть для доступу до єдиного ринку необхідно виконати значний обсяг реформ.

Четверо європейських посадовців, які працюють із питанням розширення, повідомили, що останніми тижнями в Єврокомісії активізувалися дискусії щодо можливого скорочення фінансування для Сербії.

За словами двох із них, ключовим фактором може стати висновок Венеційської комісії щодо законопроєктів, які можуть поставити під загрозу незалежність судової системи. Очікується, що цей висновок оприлюднять наприкінці квітня.

Водночас посол Сербії в ЄС і головний перемовник щодо вступу Данієл Апостолович заявив, що «до цього не дійде» і підкреслив, що Белград залишається відданим курсу на членство в Європейському Союзі. За його словами, сербська сторона врахує рекомендації Венеційської комісії.

Європейський Союз є найбільшим донором для Сербії. У 2021–2024 роках країна отримала понад 586 млн євро грантової допомоги, а також має доступ до ще €1,5 млрд фінансування за умови виконання реформ.

Сербія залишається кандидатом на вступ до ЄС, однак переговорний процес гальмується через проблеми з верховенством права, свободою медіа та невідповідність зовнішньої політики країни позиції Євросоюзу, зокрема щодо санкцій проти Росії.

До слова, Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову.