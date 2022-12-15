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Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream
У липні уряд Канади дозволив повернути з ремонту турбін для російського газопроводу Nord Stream
фото з відкритих джерел

Уряд Канади скасував введений кілька місяців тому виняток із санкцій проти Росії, коли був наданий дозвіл на повернення з ремонту турбін компанії Siemens для забезпечення роботи російського газопроводу Nord Stream. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі у Twitter.

«Росія намагалася посіяти розкол (серед членів Північноатлантичного альянсу – ред.), коли стверджувала, що турбіна, яка ремонтується в Монреалі й підпадає під санкції Канади проти РФ, потрібна для забезпечення роботи Nord Stream-1 на повну потужність», – заявила глава зовнішньополітичного відомства.

Тож, у липні уряд Канади після контактів з Україною і європейськими союзниками оголосив про введення тимчасового виключення із санкцій для Росії, аби повернути відремонтоване обладнання в Німеччину. Таким чином, Росія була позбавлена формального приводу припиняти експорт в Європу.

Однак Путін спочатку відмовився збільшити експорт через Nord Stream-1 до нормального рівня, після чого у вересні сталися вибухи на газопроводі. За результатами розслідування шведської прокуратури, вони були результатом «грубої диверсії». Наразі трубопровід не працює, а російська сторона не визначила навіть термінів, коли він знову може запрацювати, підкреслила міністр.

«З урахуванням того, що Путін був змушений продемонструвати відсутність наміру повернути Nord Stream-1 коли-небудь до повноцінної роботи, а сам трубопровід був виведений із ладу, уряд Канади вирішив скасувати тимчасове виключення із санкцій», – наголошується у заяві.

Міністерка пояснила, що Канада ухвалила таке рішення, бо обставини, пов’язані з виключенням із санкцій, змінилися, і більше не служать своїй цілі.

«Таке рішення було прийнято після чергової тісної взаємодії з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками», – зауважила глава МЗС Канади.

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