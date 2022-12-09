Новий пакет санкцій проти Росії: по чому битиме ЄС

Санкції зачеплять військово-промисловий комплекс РФ

Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості. Про це повідомляє видання Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання, пакет спрямований на те, щоб придушити «зміцнення російського промислового потенціалу» за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, «які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки».

Двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти підпадають під ці нові санкції, йдеться в тексті документу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіаційній та космічній промисловості «включаючи авіаційні двигуни та їх частини», а також ставить під нові обмеження «ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви».

Третій документ , який стосується осіб, які охоплюються дев’ятим пакетом санкцій Комісії, накладає нові обмеження на кілька воєнізованих формувань і організацій, які виступають за перевагу білої раси, а також накладає санкції на Яна Петровського, командира так званої оперативної групи «Русич», яка підтримує тісні зв'язки з приватною військовою компанією «Вагнер».

Посли ЄС наразі обговорюють список нових санкцій, щоб ухвалити їх цього або на початку наступного тижня. Ці пропозиції мають підтримати всі країни ЄС.

Нагадаємо, 7 грудня президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.