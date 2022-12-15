Дев’ятий пакет санкцій проти Росії: країни ЄС знову зайшли в глухий кут

За інформацією джерела, посли не зуміли зійтись на питанні добрив

Посли ЄС знову не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Переговори триватимуть у четвер, 15 грудня. Про це повідомляє брюссельський журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

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За його словами, проблемою стало питання про санкції щодо російських добрив.

«Продовжуються переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Посли ЄС, як і раніше, зациклені на питанні добрив», – написав він.

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Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.