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    Політика

    Європейська країна перестала приймати у росіян документи на візи

    Коли прийом відновиться &ndash; невідомо - Європейська країна перестала приймати у росіян документи на візи
    Коли прийом відновиться – невідомо
    фото з відкритих джерел

    Візовий центр Греції з 27 червня перестане приймати документи у громадян РФ

    Візовий центр Греції тимчасово припинив приймати у росіян документи на візи. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

    Зазначається, що у центрі посилаються на технічні причини – оновлення системи. При цьому коли країна відновить прийом документів, не уточнюється.

    Також стало відомо, що з 27 червня консульства Греції у Москві, Новоросійську та Санкт-Петербурзі призупиняють роботу. Однак уточнюється, що візові центри продовжуватимуть надавати консультаційні послуги, а також видавати паспорти туристам.

    Раніше у російському МЗС заявили, що Греція стала «небезпечною» для росіян. Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві розповіли «про факти дискримінації та навіть пряму агресію».

    Нагадаємо, Росія виходить із Всесвітньої туристичної організації.

    Тим часом росіянам навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть їх відпочивати за Полярне коло.

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Греція візи документи Україна послуги окупація #stoprussia
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    Європейська країна перестала приймати у росіян документи на візи