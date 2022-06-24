Європейська країна перестала приймати у росіян документи на візи

Візовий центр Греції з 27 червня перестане приймати документи у громадян РФ

Візовий центр Греції тимчасово припинив приймати у росіян документи на візи. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

Зазначається, що у центрі посилаються на технічні причини – оновлення системи. При цьому коли країна відновить прийом документів, не уточнюється.

Також стало відомо, що з 27 червня консульства Греції у Москві, Новоросійську та Санкт-Петербурзі призупиняють роботу. Однак уточнюється, що візові центри продовжуватимуть надавати консультаційні послуги, а також видавати паспорти туристам.

Раніше у російському МЗС заявили, що Греція стала «небезпечною» для росіян. Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві розповіли «про факти дискримінації та навіть пряму агресію».

Нагадаємо, Росія виходить із Всесвітньої туристичної організації.

Тим часом росіянам навіть Абхазія не по кишені: турфірми везуть їх відпочивати за Полярне коло.

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