Кабмін визначив подальшу долю «Межигір'я»

Резиденція «Межигір’я» офіційно набуде статусу парку-пам’ятки державного значення

Кабінет Міністрів погодив клопотання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції «Межигір’я». Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

«Міндовкілля з ініціативи Прем’єр-міністра розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром як Феофанія, Маріїнський парк чи Голосіївський ліс», – зауважив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Зазначається, що Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт Указу Президента, аби урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення.

Межигір’я з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям, а після Революції гідності «Межигір’я» стало одним з популярних туристичних місць.

Нагадаємо, у липні 2018 року повідомлялось, що частину нерухомого майна з резиденції «Межигір’я» президента-утікача Януковича передали у власність держави. Також у державну власність переходить 100% статутного капіталу товариства «Танталіт», яке володіло «Межигір’ям».

Як повідомлялося, за п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».