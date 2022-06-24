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    Політика

    Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою

    Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції через випадки &laquo;агресії та дискримінації&raquo; - Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою
    Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції через випадки «агресії та дискримінації»
    фото: depositphotos

    Російська дипмісія в Греції щодня отримує скарги від росіян

    У Греції зафіксовано випадки «дискримінації росіян та агресії проти них», тому країна є «небезпечною» для перебування російських громадян. Таку заяву зробив директор Четвертого Європейського департаменту МЗС Росії Юрій Пилипсон.

    «Мали місце випадки побиття, після нападів постраждалим була потрібна госпіталізація. Грецькі банки часто вільно трактують введені Євросоюзом незаконні обмежувальні заходи, блокують рахунки росіян за національною ознакою», зазначив Пилипсон.

    Дипломат заявив, що російська дипмісія в Греції щодня отримує скарги від росіян через порушення їхніх прав та інтересів.

    Нагадаємо, у квітні Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів 12 представників російської дипмісії.

    Уряд Греції вирішив продовжити ще на п'ять років угоду зі США про збереження на території країни американських військових баз.

    Раніше стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння. Також Греція передасть зброю для ЗСУ.

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    Теги: МЗС росія окупанти НАТО війна Греція Україна окупація #stoprussia
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    Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою