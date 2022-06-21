Калінінград чекає на «розбір польотів»: до області прибув Патрушев

Патрушев планує провести окрему бесіду з губернатором Калінінградської області

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Він прилетів уранці у вівторок, 21 червня. Відомо, що Патрушев проведе в Калінінграді нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

«Нарада пройде за участю повноважного представника президента РФ у Північно-Західному федеральному окрузі Олександра Гуцана, глав регіонів, представників низки міністерств та відомств», – розповіли журналістам у пресслужбі апарату Ради безпеки.

Засідання відбудеться на тлі рішення Литви обмежити перевезення вантажів у регіон залізницею. Водночас росіяни запевняють, що поїздка планова: її намітили ще до введення Литвою обмежень на транзит до області Калінінграда, і вона не пов'язана безпосередньо з цими подіями.

Під час поїздки Патрушев також планує провести окрему бесіду з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.