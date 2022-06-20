Транспортна блокада Калінінграда. Литва доступно пояснила свої дії росіянам

Під заборону ЄС потрапило майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії

Обмеження запроваджено після проведення консультацій з Єврокомісією

У суботу, 18 червня, Литва офіційно оголосила, що припинила транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, до Калінінграда. Під заборону ЄС потрапило майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції із сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

«По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які будуть застосовуватися з 17 червня, санкції нині застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня червня, – це сталь та інша продукція, виготовлена із заліза, більше не імпортуватиметься через Литву», – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Ландсбергіс зазначив, що обмеження запроваджено після проведення консультацій з Єврокомісією.

Нагадаємо, в середині березня ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, а з 5 грудня – щодо російської нафти.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

Раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.