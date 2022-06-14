  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Литва передасть Україні боєприпаси для подарованого Bayraktar
рус
    Політика

    Литва передасть Україні боєприпаси для подарованого Bayraktar

    Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar - Литва передасть Україні боєприпаси для подарованого Bayraktar
    Литва передасть Україні озброєння для подарованого Bayraktar
    фото з відкритих джерел

    Гроші на Байрактар литовці зібрали за три дні

    Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar. Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

    Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси будуть надані Україні вчасно.

    «Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси», – написав міністр оборони.

    Нагадаємо, раніше у Литві лише за три з половиною дні зібрали 5 млн євро для купівлі ударного безпілотника «Байрактар» для Збройних сил України. Посол України у Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю «Байрактара».

    Тоді гроші передали Міністерству оборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника. Але після того, як турецька компанія-виробник «Байрактарів» Baykar дізналася про збір коштів на нього литовцями, вона заявила, що безплатно передасть Литві безпілотник для України. За зібрані гроші придбають необхідні боєприпаси для «Байрактара», а решта грошей піде на підтримку України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Литва передасть Україні боєприпаси для подарованого Bayraktar