Литва передасть Україні боєприпаси для подарованого Bayraktar

Гроші на Байрактар литовці зібрали за три дні

Міністерство оборони Литви домовилось про передачу Україні озброєння для безпілотника Bayraktar. Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Міністр оборони Литви зазначив, що боєприпаси будуть надані Україні вчасно.

«Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси», – написав міністр оборони.

We agreed on the armament of the Bayraktar «Vanagas«. Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

Нагадаємо, раніше у Литві лише за три з половиною дні зібрали 5 млн євро для купівлі ударного безпілотника «Байрактар» для Збройних сил України. Посол України у Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю «Байрактара».

Тоді гроші передали Міністерству оборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника. Але після того, як турецька компанія-виробник «Байрактарів» Baykar дізналася про збір коштів на нього литовцями, вона заявила, що безплатно передасть Литві безпілотник для України. За зібрані гроші придбають необхідні боєприпаси для «Байрактара», а решта грошей піде на підтримку України.