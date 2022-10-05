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«Калінінград наш». Чехи яскраво затролили путінські «референдуми» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Калінінград наш». Чехи яскраво затролили путінські «референдуми» (фото)
Чехи влаштували флешмоб навколо придуманого Кремлем «референдуму»
фото із соцмереж

Чехи влаштували загальнонаціональний флешмоб навколо вигаданого Росією «референдуму» на українських землях

Чехи влаштували флешмоб навколо придуманого Володимиром Путіним «референдуму», за підсумками якого російський Калінінград став чеським містом Краловець (оскільки він був заснований 1255 р. королем Чехії). Про це написав російський блогер Рустем Адагамов у своєму Facebook.

У міста вже працює власний сайт і з'явився Twitter.

«Чехи дотепно затролили путінські «референдуми», довівши ситуацію до абсурду, миттєво придумавши десятки ситуацій, до яких потрапляє створений на місці області Калінінграда новий регіон Чехії, названий Краловецьким краєм. Придумано і зроблено сайт міста, з'явився його Twitter, на який зараз підписано близько 50 тисяч осіб, включаючи чеських політиків, журналістів, відомих людей. Чудово обіграно тему виходу Чехії до моря – вже з'явився твіттер ВМС Чеської Республіки та авіаносець «Карел Готт». Транспортне управління Праги та чеські залізниці проклали пряму лінію Прага – Краловець. І так далі і тому подібне. Все це дуже смішно, інтелігентно, з вигадкою. Чехи вміють тролити, потішили», – пише Адагамов.

Відзначимо, що Калінінградська область розташована на березі Балтійського моря, межує з Литвою та Польщею. У минулому вона належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії.

Креативність чехів вилилась в масу кумедних мемів.

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Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.  

Тим часом вчора, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. 

Президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

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Теги: Україна псевдореферендум референдум Чехія росія

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