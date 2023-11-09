Кандидат у президенти США публічно образив Зеленського

У штабі політика вже поспішили заявити, що «його не так зрозуміли»

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Вівек Рамасвамі в рамках проведення дебатів назвав Зеленського «нацистом», а Україну – «недемократичною країною».

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«Україна не є взірцем демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Об'єднала всі ЗМІ у єдине державне телевізійне медіа. Це не є демократичним», – зазначив американський політик.

За його словами, Україна пригрозила не проводити вибори, якщо США не дадуть більше грошей.

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«Прославила нациста у своїх лавах, коміка у штанах-карго, людину на ім'я Зеленський. Це не є демократичним. Регіони України, окуповані Росією – Луганськ, Донецьк – це російськомовні регіони, які навіть не були частиною України з 2014 року. Це незаперечні факти», – заявив Рамасвамі.

Він також закликав не уявляти війну, яка відбувається в Україні, як боротьбу добра зі злом.

«Ви хочете використати гроші американських платників податків для фінансування заборони церкви? Це те, що відбувається насправді. Вони використовують Українську православну церкву, вони заборонили її», – наголосив кандидат у президенти США.

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У штабі Рамасвамі вже відреагували на слова політики та заявили, що його «не так зрозуміли».