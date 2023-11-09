Скандальний журналіст може стати «правою рукою» Трампа у разі перемоги на виборах

За словами Трампа, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон «людина зі здоровим глуздом»

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово критикував чинну адміністрацію Білого дому, а також президента України Володимира Зеленського, може незабаром отримати нову посаду, і при цьому стати віце-президентом США.

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Зокрема Дональд Трамп заявив, що розгляне кандидатуру телеведучого Такера Карлсона як свого віце-президента на президентських виборах у США у 2024 році.

У ході інтерв'ю програмі «Шоу Клея Тревіса і Бака Секстона» Трамп запитав, чи розгляне він можливість запропонувати Карлсону балотуватися разом з ним на посаду віце-президента.

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«Мені дуже подобається Такер, думаю, так», – відповів Трамп, додавши, що Карлсон – людина зі здоровим глуздом.

Як заявляв раніше телеведучий в американських ЗМІ діє заборона на обговорення важливих тем, зокрема громадянських свобод, демографічних змін, корпоративної могутності та природних ресурсів. Журналіст зазначав, що дискусії в інформаційному полі США стали «нічим не значущим», а дебати про важливі речі опинилися під забороною. При цьому Карлсон пообіцяв, що скоро правда переможе.

До слова, 21 квітня на телеканалі Fox News вийшла в ефір остання програма за участю Такера Карлсона. З'ясувалося, що рішення розірвати договір було обопільним. За оцінкою агентства Bloomberg, збитки компанії, яка володіє телеканалом Fox News, після звільнення телеведучого Такера Карлсона склали $507 млн.

Нагадаємо, американський ведучий Fox News Такер Карлсон, який часто критикував Зеленського, більше не працюватиме на каналі. Повідомляється, що нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде – останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працював з 2009 року.