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Переговори щодо вступу України в ЄС: Кулеба натякнув на позитивні рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори щодо вступу України в ЄС: Кулеба натякнув на позитивні рішення
За словами глави МЗС, вкидання про виконання Україною не всіх рекомендацій є спробою «перетворити перемогу, яка наближається, на «зраду»
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Дмитро Кулеба: «У мене є підстави вважати, що результат буде»

Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook.

«Я не можу вдаватися в деталі... Але чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, завтра на засіданні Єврокомісії прийматимуть остаточне рішення, такий – Україна рухається до рішення Європейської ради у грудні цього року про відкриття переговорів», – розповів Кулеба за підсумками переговорів у Єврокомісії.

Він зазначив, що якщо не трапиться жодних форсмажорів, то вступні переговори розпочнуться у грудні. Для цього в Україні та Євросоюзі є політична воля.

При цьому Кулеба прокоментував чутки про те, що наша країна виконала лише чотири з семи рекомендацій ЄК для відкриття вступних переговорів. За його словами, Єврокомісія «не мислить такими категоріями як одна з семи або дві з семи».

«Суть у кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного – є результат чи ні. У мене є підстави вважати, що результат буде», – наголосив міністр.

За словами глави МЗС, вкидання про виконання Україною не всіх рекомендацій є спробою «перетворити перемогу, яка наближається, на «зраду».

Раніше повідомлялося, що Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла чудового прогресу на шляху до членства в ЄС, і наступного тижня Європейський союз це підтвердить.

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Теги: Єврокомісія Угорщина Україна Дмитро Кулеба Європейський союз переговори

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