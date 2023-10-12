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Позиція республіканців щодо України може перешкодити контрнаступу ЗСУ – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Позиція республіканців щодо України може перешкодити контрнаступу ЗСУ – FT
Запаси артилерійських снарядів у США виснажуються, через що в Україну почали надходити касетні боєприпаси
фото: Генштаб

На думку військових експертів, навіть тимчасове зволікання в підтримці може сковувати наступальні можливості ЗСУ

Позиція американських законодавців з-поміж республіканців, які виступають проти військової допомоги Україні, може перешкодити наступу українських збройних сил. На думку військових експертів, навіть тимчасове зволікання в підтримці може сковувати наступальні можливості ЗСУ. Про це повідомляє Financial Times.

У матеріалі йдеться про те, що пауза в наданні військової допомоги Україні призведе до обмеження стратегічних і тактичних можливостей ЗСУ, і це загрожує сповільненням контрнаступу та ослабленням тиску на росіян, що зі свого боку сприятиме відновленню боєздатності ЗС РФ.

Насамперед йдеться про постачання артилерійських боєприпасів і засобів ППО. За оцінками авторів публікації, українські захисники використовують щодня до семи тисяч артилерійських снарядів, якими завдаються удари по оборонних укріпленнях окупантів. При цьому, щоб росіяни не встигали їх відбудовувати, необхідно нарощувати темпи вогневого ураження.

«Якщо вони відчують, що більше не отримають, то почнуть економити, і це зупинить контрнаступ. Якщо допомога перерветься навіть на кілька тижнів, це може призвести до втрат і відкатів», – вважає старший науковий співробітник RAND Corporation Дара Массікот.

Водночас запаси артилерійських снарядів у США виснажуються, зазначають оглядачі, через що в Україну почали надходити касетні боєприпаси. Хоча американські виробники озброєнь планують збільшити їхнє виробництво.

За інформацією генерала Чарльза Брауна, Вашингтон уже запланував військове постачання Україні щонайменше до 1 січня 2024 року, і для цього в Міноборони США залишилося приблизно 5,4 млрд доларів у запасі. Однак якщо питання для України не вирішиться позитивно, це неминуче позначиться на ситуації на полі бою.

«За кілька тижнів, якщо нічого серйозно не зміниться в Конгресі, я думаю, це вплине на рішення, які ухвалюються на полі бою. Це абсолютно точно вплине на плани українських військових взимку і навесні», – підкреслив директор відділу Європи і Росії Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Макс Бергманн.

Раніше ми писали, що зняття республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США ускладнить підтримку України.

Читайте також: Такого не було ніколи. Що трапилося у Конгресі США і чому це стосується України
Теги: США війна ЗСУ контрнаступ

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