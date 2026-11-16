Головна Світ Політика
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота – ЗМІ
Мерц продав свій двомоторний літак Diamond DA62
фото: dpa

Фрідріх Мерц мав ліцензію пілота з 2009 року

Дія льотної ліцензії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка дозволяла йому керувати приватним літаком, призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Журналісти зауважили, що Фрідріх Мерц, який має ліцензію пілота з 2009 року, більше не керує літаками самостійно. 14 листопада під час перельоту на партійний з’їзд ХДС у Шлезвіг-Гольштейні канцлер перебував у кабіні пілотів, однак літаком керував співробітник чартерної авіакомпанії.

За даними видання, Мерц також продав свій двомоторний літак Diamond DA62. 

«Для збереження права на самостійне пілотування необхідно регулярно здійснювати польоти. Судячи з усього, через роботу канцлеру не вистачає часу на своє хобі. Після закінчення повноважень він зможе відновити допуск до польотів, пройшовши перевірку з екзаменатором», – підкреслили журналісти.

До слова, у вересні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «катастрофою» результат Християнсько-демократичного союзу на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. Політик визнав важку поразку своєї партії, але заявив, що уряд продовжить заплановані реформи.

Читайте також:

Теги: Німеччина Фрідріх Мерц авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлін виділив €200 млн на захист українців від наслідків російських атак
Німеччина виділила додаткові €200 млн на зимову допомогу Україні
13 листопада, 16:55
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає спільного фінансування України всіма країнами ЄС
Німеччина пригрозила заблокувати бюджет ЄС через допомогу Україні – FT
9 листопада, 18:36
Розмова Мерца і Трампа відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів
Мерц і Трамп узгодили умову НАТО щодо майбутньої мирної угоди між Україною та РФ
6 листопада, 15:02
Кличко заявив, що постійно спілкується з військовими та представниками ППО
Кличко назвав головну загрозу для Києва цієї зими
6 листопада, 09:09
Біженці з України можуть отримати соціальне житло у Німеччині
Українка розповіла про безплатне житло у Німеччині: що видають біженцям при заселенні
5 листопада, 10:54
Підозра в державній зраді Юлії Мендель та візит Зеленського до Німеччини: головне за день 3 листопада
Підозра в державній зраді Юлії Мендель та візит Зеленського до Німеччини: головне за день 3 листопада
3 листопада, 21:01
Німецький спецназ відмовився від старої тактики через загрозу війни з РФ
Німецькі спецпризначенці почали готуватися до війни з Росією
26 жовтня, 21:55
Двох громадян Туреччини затримали в Нюртінгені 12 жовтня
Німеччина перевіряє зв'язки російських спецслужб із турецькою мафією
26 жовтня, 03:49
Пашинський назвав бюрократію головною перешкодою для спільного виробництва зброї з Німеччиною
Пашинський пояснив, що гальмує спільне виробництво зброї з Німеччиною
18 жовтня, 20:32

Політика

Губернатор Каліфорнії побував в Україні та оголосив про надання допомоги
Губернатор Каліфорнії побував в Україні та оголосив про надання допомоги
Трамп озвучив три головні питання зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном
Трамп озвучив три головні питання зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном
Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота – ЗМІ
Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота – ЗМІ
Лавров звинуватив Трампа у невиконанні обіцянок Путіну і розкрив деталі переговорів
Лавров звинуватив Трампа у невиконанні обіцянок Путіну і розкрив деталі переговорів
Атака на Кримський міст: Путін обговорив із міністром транспорту наслідки удару
Атака на Кримський міст: Путін обговорив із міністром транспорту наслідки удару
Кремль готується оприлюднити історичний документ за участю Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа
Кремль готується оприлюднити історичний документ за участю Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві 13-та повітряна тривога від початку доби тривала 26 хвилин
Сьогодні, 19:03
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua