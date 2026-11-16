Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота – ЗМІ

Фрідріх Мерц мав ліцензію пілота з 2009 року

Дія льотної ліцензії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка дозволяла йому керувати приватним літаком, призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Журналісти зауважили, що Фрідріх Мерц, який має ліцензію пілота з 2009 року, більше не керує літаками самостійно. 14 листопада під час перельоту на партійний з’їзд ХДС у Шлезвіг-Гольштейні канцлер перебував у кабіні пілотів, однак літаком керував співробітник чартерної авіакомпанії.

За даними видання, Мерц також продав свій двомоторний літак Diamond DA62.

«Для збереження права на самостійне пілотування необхідно регулярно здійснювати польоти. Судячи з усього, через роботу канцлеру не вистачає часу на своє хобі. Після закінчення повноважень він зможе відновити допуск до польотів, пройшовши перевірку з екзаменатором», – підкреслили журналісти.

До слова, у вересні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «катастрофою» результат Християнсько-демократичного союзу на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. Політик визнав важку поразку своєї партії, але заявив, що уряд продовжить заплановані реформи.