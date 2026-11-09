Німеччина пригрозила заблокувати бюджет ЄС через допомогу Україні – FT

Канцлер Фрідріх Мерц вимагає, щоб усі країни Євросоюзу взяли участь у фінансуванні України у 2027 році та надалі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про можливість блокування наступного семирічного бюджету Європейського Союзу, якщо всі держави-члени не погодяться спільно фінансувати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як пише видання, свою позицію німецький канцлер виклав у листі президенту Європейської ради Антоніу Кошті. Мерц пов'язав підтримку бюджету ЄС на 2028–2034 роки з готовністю всіх країн блоку долучитися до покриття фінансових потреб України.

За оцінками, дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме близько €70 млрд. Німецький канцлер наполягає, що відповідальність за його покриття мають розділити всі держави Євросоюзу без винятку.

«Колективне зобов'язання, що всі ми без винятку зробимо справедливий внесок у покриття цього дефіциту, є необхідною умовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких подальших тем, особливо тих, що мають фінансові наслідки», – йдеться в листі Мерца.

Канцлер також наголосив на необхідності забезпечити стабільне фінансування України після 2027 року. За його словами, Євросоюз має знайти рішення, яке підтримають усі держави-члени та яке гарантуватиме довгострокову фінансову підтримку Києва.

«Після цього ми повинні знайти рішення, підтримане всіма державами-членами, яке забезпечить надійну та довгострокову перспективу фінансування України з 2028 року й надалі», – зазначив Мерц.

За інформацією FT, майбутній механізм фінансування також має враховувати виплату відсотків за вже наявними борговими зобов'язаннями України.

Нагадаємо, раніше лідери Євросоюзу погодили кредит Україні на €90 млрд на 2026–2027 роки. Водночас цих коштів виявилося недостатньо для покриття фінансових потреб Києва. За оцінками європейських посадовців, додатковий дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме €70 млрд.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розраховує забезпечити близько двох третин додаткових потреб України. Остаточне рішення щодо механізму фінансування можуть обговорити на саміті 26–27 листопада.



