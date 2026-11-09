Німеччина пригрозила заблокувати бюджет ЄС через допомогу Україні – FT
Канцлер Фрідріх Мерц вимагає, щоб усі країни Євросоюзу взяли участь у фінансуванні України у 2027 році та надалі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про можливість блокування наступного семирічного бюджету Європейського Союзу, якщо всі держави-члени не погодяться спільно фінансувати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.
Як пише видання, свою позицію німецький канцлер виклав у листі президенту Європейської ради Антоніу Кошті. Мерц пов'язав підтримку бюджету ЄС на 2028–2034 роки з готовністю всіх країн блоку долучитися до покриття фінансових потреб України.
За оцінками, дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме близько €70 млрд. Німецький канцлер наполягає, що відповідальність за його покриття мають розділити всі держави Євросоюзу без винятку.
«Колективне зобов'язання, що всі ми без винятку зробимо справедливий внесок у покриття цього дефіциту, є необхідною умовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких подальших тем, особливо тих, що мають фінансові наслідки», – йдеться в листі Мерца.
Канцлер також наголосив на необхідності забезпечити стабільне фінансування України після 2027 року. За його словами, Євросоюз має знайти рішення, яке підтримають усі держави-члени та яке гарантуватиме довгострокову фінансову підтримку Києва.
«Після цього ми повинні знайти рішення, підтримане всіма державами-членами, яке забезпечить надійну та довгострокову перспективу фінансування України з 2028 року й надалі», – зазначив Мерц.
За інформацією FT, майбутній механізм фінансування також має враховувати виплату відсотків за вже наявними борговими зобов'язаннями України.
Нагадаємо, раніше лідери Євросоюзу погодили кредит Україні на €90 млрд на 2026–2027 роки. Водночас цих коштів виявилося недостатньо для покриття фінансових потреб Києва. За оцінками європейських посадовців, додатковий дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме €70 млрд.
Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розраховує забезпечити близько двох третин додаткових потреб України. Остаточне рішення щодо механізму фінансування можуть обговорити на саміті 26–27 листопада.
Читайте також:
- Німеччина зробила заяву про постачання Patriot Україні
- Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot
- Підпал станції Starlink у Польщі: Німеччина затримала ймовірного замовника
- Німеччина прискорює підготовку до можливого нападу РФ на країни Балтії – Welt
- Німеччина заблокувала ідею особливого членства Канади в ЄС через Україну – FT
Коментарі — 0